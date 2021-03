Er glaube, dass der Konzern diesen Wert bereits habe, sagte Herbert Diess am Dienstag in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Auch Analysten gingen davon aus, dass Marken wie Audi, Porsche und die Lkw-Holding Traton mehr wert seien als am Börsenkurs von Volkswagen derzeit abzulesen sei. "Die Frage ist, was hat das für einen Wert in einer Welt, in der elektrische Autos dominieren, die zum Teil autonom fahren." Denn daran orientierten Investoren die langfristige Bewertung von Volkswagen. "Wir haben gezeigt, dass wir auf den neuen Feldern nicht zu unterschätzen sind. Wir sind ein ernstzunehmender Spieler und haben auch die Ressourcen, um in diesem neuen Spiel mitzuwirken", betonte Diess.

Börsenbewertung von 200 Milliarden Euro

Der Konzernchef hatte vor längerem das Ziel einer Börsenbewertung von 200 Milliarden Euro ausgegeben, um sich im Rennen mit dem US-Elektroautobauer Tesla Finanzierungsquellen für den kostspieligen Konzernumbau zu erschließen. Nachdem Volkswagen lange Zeit weit unterhalb dieser Marke bewertet wurde, holt der Konzern inzwischen auf. Nach mehreren Empfehlungen von Analysten legte der Aktienkurz in den vergangenen Wochen stark zu, der Konzern übersprang die Marke von 100 Milliarden Euro. Nach der Bilanzpräsentation am Dienstag mit einem ermutigenden Ausblick und der Ankündigung weiterer Einsparungen kletterte die im Leitindex Dax gelistete Vorzugsaktie zeitweise um mehr als sechs Prozent auf den höchsten Stand seit Juli 2015. An der Börse war Volkswagen damit knapp 118 Milliarden Euro wert.

(Reuters)