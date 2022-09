Nach der monatelangen Prüfung, ob ein Börsengang des Stuttgarter Sportwagenbauers in Frage kommt, würden sich die Gremien am Montag mit der Frage befassen, ob ein Börsengang Ende September/Anfang Oktober angestrebt werden solle, teilte Volkswagen am Samstag adhoc mit.

Eine abschliessende Entscheidung sei noch nicht getroffen. Zudem werde über die Zustimmung über einen Verkauf von 25 Prozent an der Porsche AG an die Holding Porsche SE beraten. Darüber gebe es fortgeschrittene Gespräche, hiess es in einer separaten Mitteilung der Porsche SE.

Über die Porsche SE sind die Gründerfamilien Porsche und Piech als Grossaktionär an dem Wolfsburger Volkswagen-Konzern beteiligt, zu dem wiederum die Porsche AG als Tochter gehört.

(Reuters)