Der chinesische Bezirk Beidaihe will keine Elektroautos von Tesla mehr auf den Strassen sehen. Ab 1. Juli sei es für mindestens zwei Monate verboten, mit den Wagen durch die Region zu fahren, sagte ein Vertreter der lokalen Verkehrspolizei der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Der Polizist, der seinen Namen nicht nennen wollte, nannte keinen Grund für diese Entscheidung. Er sagte lediglich, es gehe um Staatsangelegenheiten. Tesla war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. China ist ein wichtiger Markt für den US-Elektroautobauer. Beidaihe liegt östlich von der Hauptstadt Peking. Dort befindet sich auch ein renommierter Badeort, in dem hochrangige Mitglieder der Kommunistischen Partei gern ihren Sommerurlaub verbringen.

(Reuters)