Die Limousine hat sich in einem Umfang verkauft, den kein anderes Elektrofahrzeug auch nur annähernd erreicht hat - und Tesla zum wertvollsten Autohersteller der Welt gemacht. Aber es dauert eine Weile, bis man sieht, wie gut sich ein Auto auf dem Gebrauchtwagenmarkt schlägt, da Neuwagenbesitzer ihre Fahrzeuge in der Regel einige Jahre lang fahren.

Autohändler-Websites haben bislang nur kleine Stichprobengrössen, anhand derer sie ermitteln können, wie sich die Preise gebrauchter 3er-Modelle entwickeln, aber bisher sind die Daten äusserst ermutigend. Die Limousinen behalten viel mehr von ihrem Wert als kleine Luxusfahrzeuge und gehen weg wie geschnitten Brot, sobald ihre Eigentümer sie zum Verkauf anbieten.

"Wenn Sie nach einem gebrauchten Audi A4 suchen, haben Sie andere vergleichbare Optionen wie den 3er BMW, die Mercedes-Benz C-Klasse und den Lexus IS", sagte George Augustaitis, Direktor für Automobilindustrie und Wirtschaftsanalyse bei CarGurus. "Wenn Sie nach einem Model 3 suchen, gibt es keine Alternative."

Wenn gebrauchte Modelle 3 ihren Wert auch nur annähernd so gut halten wie die wenigen, die bisher auf den Gebrauchtwagenmarkt gekommen sind, wird die Limousine erneut bahnbrechend für Elektrofahrzeuge sein. Der Erfolg von Tesla beim Verkauf von Neuwagen hat den Aktienkurs in diesem Jahr fast verfünffacht und den Marktwert auf 382 Milliarden Dollar (323 Milliarden Euro) in die Höhe getrieben.

Frühe Elektro-Modelle mit Problemen

Frühe Elektro-Modelle wie der Nissan Leaf und der BMW i3 verloren viel schneller an Wert als herkömmliche Autos. Die Nachfrage war gering, die Reichweite begrenzt und die Kapazitätsverluste der Batterie waren ein Problem.

Der geringe Restwert nach einigen Jahren war einer von vielen Faktoren, die eine breitere Akzeptanz von Elektrofahrzeugen bislang verhinderten. Aber nach Ansicht von TrueCar Inc. deutet sich eine enorme Verbesserung an, die zum grossen Teil auf das Model 3 zurückzuführen ist. Ihre Tochtergesellschaft ALG prognostiziert, dass das Segment der Premium-Elektroautos von der derzeit niedrigsten Auktionswertbeständigkeit nach drei Jahren binnen 36 Monaten auf die vierthöchste ansteigen wird.

Laut iSeeCars.com dauerte der Verkauf gebrauchter Model 3 von März bis Juni durchschnittlich 29,3 Tage. Die Tesla-Limousine war damit der am schnellsten verkaufte Gebrauchtwagen, den der Aggregator für Fahrzeugannoncen in dieser Zeitspanne betrachtete. Drei Jahre alte Modelle verloren durchschnittlich 10,2 Prozent an Wert und waren viel wertbeständiger als ebenfalls beobachtete kleine Luxusfahrzeuge.

Teslas Fähigkeit, Over-the-Air-Software-Updates zu liefern, dürfte dabei geholfen haben.

"Man hört häufig Leute sagen: 'Das Auto, das ich besitze, ist besser als das Auto, das ich gekauft habe'," sagte Gene Munster, ein Managing Partner bei der Risikokapitalfirma Loup Ventures.

Model 3 seit Sommer 2017 erhältlich

Tesla begann mit der Fertigung des Model 3 im zweiten Halbjahr 2017, aber das Unternehmen brauchte Monate, um die Produktion hochzufahren. Leasing-Vereinbarungen wurden erst ab April 2019 angeboten.

"Es gibt immer noch nicht viele Teslas im Gebrauchtswagenmarkt", sagte George Chamoun, Vorstandsvorsitzender von ACV-Auctions. Einige unabhängige Gebrauchtwagenhändler böten sie gar nicht an, aber er erwarte, dass sich dies ändern werde.

ACV verkaufte im Juli die dreifache Anzahl von Teslas im Vergleich zum Anfang dieses Jahres, und die durchschnittliche Anzahl der Gebote für die Autos liegt um 20 Prozent über der für den restlichen Lagerbestand des Unternehmens.

"Die Nachfrage übersteigt das begrenzte Angebot", sagte Augustaitis von CarGuru über das Model 3. "Reichweite, Technologie und Preis sind nach wie vor einzigartig."

(Bloomberg)