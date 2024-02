Im Januar wurden nach Angaben des Herstellerverbandes ACEA mit knapp 852.000 Neuwagen zwölf Prozent mehr zugelassen als im Vorjahresmonat. Alle grossen Einzelmärkte seien gewachsen, erklärte ACEA am Dienstag. Dabei wies Deutschland mit 19 Prozent ein stärkeres Plus auf als Italien, Frankreich und Spanien. Das lag teilweise an einem statistischen Basiseffekt, da der Vergleichsmonat Januar 2023 nach einer Kürzung der E-Autoförderung hierzulande schwach ausgefallen war. Seit Ende 2023 gibt es gar keine Kaufprämie mehr, deshalb wuchs der E-Autoabsatz in Deutschland deutlich langsamer als in den Nachbarländern Frankreich, Belgien und Niederlande.