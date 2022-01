Der aktivistische Investor sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", sein Unternehmen Viceroy Research habe etwa sechs Prozent seiner Mittel in Leerverkäufe von Tesla-Aktien investiert. Der Marktanteil von Tesla schrumpfe, begründete er seinen Pessimismus. Es sei das dritte Mal seit Sommer 2020, dass Viceroy auf einen Kursverfall bei Tesla wette, sagte Perring.

Tesla gehört zu den Unternehmen, die immer wieder Ziel von Leerverkäufern sind. Die Anleger verkaufen dabei geliehene Aktien in der Hoffnung, sie zum Ende der Leihfrist billiger am Markt zurückkaufen zu können. Geht die Wette nicht auf, kann das teuer für den Leerverkäufer werden und den Kurs der Aktie nach oben treiben. Die Tesla-Aktie notiert derzeit bei 1042 Dollar und damit rund 200 Dollar unter ihrem Rekordhoch vom November. Seit dem Jahresauftakt hat sie rund 2,4 Prozent an Wert verloren.

(Reuters)