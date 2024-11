Von Shanghai aus will Autoneum darüber hinaus auch die Einführung umweltfreundlicher Produkte für den chinesischen Markt fördern. So würden beispielsweise die Monomaterial-Teppichsysteme mit dem latexfreien Beschichtungsverfahren hergestellt. Das R&T-Zentrum sei aber auch eine wichtige Schnittstelle zu den insgesamt 14 Produktionsstätten der Jiangsu Huanyu Group an der sich Autoneum zu 70 Prozent beteiligt.