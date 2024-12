Viele Firmen verlassen China vor dem Hintergrund des Handelskonflikts mit den USA und der zunehmenden geopolitischen Spannungen. Sehen Sie keine Risiken in Ihren China-Geschäften?

Es gibt sicherlich Firmen, die China verlassen. Man muss aber auch sehen: China ist der grösste Automobilmarkt nach produzierten und verkauften Fahrzeugen. Wenn man Weltmarktführer ist wie wir in unserem Bereich und dies auch in Zukunft sein will, ist es wichtig, dass man in China präsent ist. Wir machen keine Politik, wir versuchen, das Unternehmen erfolgreich zu gestalten. Und wir sind wirklich lokal verankert. Unsere aktuellen China-Werke haben lokale Lieferanten und lokale Kunden. Es ist wichtig, als chinesischer Zulieferer für die chinesischen Autohersteller präsent zu sein. Falls es Einfuhrzölle oder andere Restriktionen geben sollte, sind wir relativ wenig betroffen. Unsere Risiken in China sind also begrenzt.