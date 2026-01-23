Derweil sank in der grössten Geschäftseinheit Europa der Umsatz um 7,6 Prozent auf 1057,1 Millionen Franken. Auch in Nordamerika ging der Umsatz zurück und zwar um 3,0 Prozent auf 805,8 Millionen. Die Region SAMEA (Südamerika, Mittlerer Osten und Afrika) erzielte indes ein primär inflationsgetriebenes Umsatzplus von 17,7 Prozent. Aufgrund der Währungsabwertungen gegen den Franken lag der Umsatz in Franken jedoch mit 117,8 Millionen unter dem Vorjahr.