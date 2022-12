Beim Automobilzulieferer Autoneum kommt es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze. Matthias Holzammer, der seit Oktober 2019 als CEO dem Unternehmen vorsteht, wir die operative Führung per 27. März 2023 abgeben, wie Autoneum am Dienstag mitteilt.

13.12.2022 07:41