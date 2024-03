In der neuen Struktur will Autoneum die bestehenden Produktionskapazitäten vor allem dazu nutzen, um das Geschäft global weiterzuentwickeln. «Die Komponenten von Autoneum für Nutzfahrzeuge sind derzeit in Europa und Südamerika erhältlich. Gleichzeitig überprüft Autoneum die Absatzmöglichkeiten in Asien und Nordamerika», erklärt der Leiter der neuen Geschäftseinheit Valéry Beulné in der Mitteilung.