Autoneum erachtet das Ergebnis im ersten Semester angesichts eines volatilen Marktumfelds in der Autoindustrie als «solid». Man habe damit «Resilienz und Anpassungsfähigkeit in einem dynamischen globalen Umfeld» bewiesen. Die Übernahme der Mehrheitsanteile an der chinesischen Jiangsu Huanyu Group habe zudem die globale Präsenz deutlich gestärkt.