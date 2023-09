Demnach sollen bis zu 1,17 Millionen neue Namenaktien für 90,75 Franken das Stück zur Zeichnung aufgelegt werden. Am Vorabend hatten die Aktien bei 129,60 Franken geschlossen. Damit will das Unternehmen wie angekündigt rund 100 Millionen Franken einnehmen, hiess es in einem Communiqué. Mit dem Geld will Autoneum die Akquisition von Borgers Automotive finanzieren, die per 1. April abgeschlossen wurde.