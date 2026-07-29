Die operative Marge hat sich hingegen klar verbessert. Die Prognosen für das Gesamtjahr werden nun für die Marge und den Free Cashflow leicht erhöht. Der Umsatz sank in den ersten sechs Monaten um 1,4 Prozent auf 1,16 Milliarden Franken, wie Autoneum am Mittwoch mitteilte. Ohne negative Währungseffekte ergab sich allerdings ein klares Plus von 3,0 Prozent.