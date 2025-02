Der Autozulieferer Autoneum hat die im November angekündigte Übernahme eines Mehrheitsanteils am chinesischen Automobilzulieferer Jiangsu Huanyu abgeschlossen. Nach Zustimmung der Behörden sei die Transaktion per 28. Februar vollzogen worden, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit.