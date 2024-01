Asienumsatz rückläufig

Aufgeschlüsselt nach Regionen kam es vor allem in Europa dank der Borgers-Übernahme zu einem Umsatzsprung (+74,2 Prozent). Organisch wuchs Autoneum in dieser Region um 9,3 Prozent, was auch mit Preisanpassungen erklärt wurde. In den anderen Absatzregionen war das Bild uneinheitlich: In Samea (Südamerika, Nahost, Afrika) betrug das organische Wachstum satte 22,1 Prozent und in Nordamerika 7,2 Prozent. In Asien hingegen gingen die Verkäufe um 4,2 Prozent zurück.