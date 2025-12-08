Die Publikumsanleihe über 100 Millionen Franken war 2017 emittiert worden und diente laut den Angaben unter anderem der Finanzierung des mittelfristigen Unternehmenswachstums. Mit der Rückzahlung der Anleihe bekräftige Autoneum seine finanzielle Solidität und sein Bekenntnis, die Verschuldung weiter zu reduzieren, wird CFO Bernhard Wiehl in der Mitteilung zitiert.