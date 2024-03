US-Geschäft mit schwarzen Zahlen

Ein Grund für die Verbesserung ist laut den Angaben, dass der Turnaround in der Problemregion Nordamerika erreicht wurde (bereinigte EBIT-Marge: 1,3 Prozent). Zudem wirke sich die Grossübernahme von Borgers bereits positiv aus. Und man habe bei der Annahme von Aufträgen die Profitabilität höher gewichtet als die Volumen, so das Communiqué. Ein wichtiger Grund für die deutliche Steigerung der Rentabilität sei ausserdem die mit dem Strategieprogramm «Level Up One 6-8» initiierte Inflationskompensation gewesen.