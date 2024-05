Was machen Mercedes, BMW und andere?

Auch für andere Autobauer ist automatisiertes Fahren ein wichtiges Geschäftsfeld. BMW verkauft derzeit in China schon Autos mit automatisierten Funktionen auf Level 2+, bei denen der Fahrer aber ständig seine Hände am Lenkrad behalten muss. In Deutschland ist zudem ein Level-3-System erhältlich, das das Auto im Stau auf der Autobahn selbständig lenkt. In China testet BMW dieses System in Shanghai.