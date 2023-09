Anhaltender Streik könnte Produktion um ein Drittel drosseln

«Ein sich ausbreitender Streik könnte das Beschäftigungswachstum in den USA zeitweise ins Minus drücken», warnte Michael Pearce von Oxford Economics schon am Mittwoch. So könnte ein einmonatiger Streik dem Volkswirt zufolge die US-Automobilproduktion um ein Drittel drosseln. Damit hätte der Arbeitskampf ähnliche Auswirkungen auf die Produktion wie im Jahr 1998. Dies könnte die monatlichen Montageraten auf den Tiefststand von vor zwei Jahren zurückwerfen. Damals hatten schwere Engpässe bei Mikrochips und weiteren Bauteilen die Produktion in Detroit erstickt.