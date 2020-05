Das Unternehmen habe sich eine bis zu 1,5 Milliarden Euro schwere Kreditlinie von der staatlichen Förderbank KfW und vier Geschäftsbanken besorgt, teilte Sixt am Mittwoch in Pullach bei München mit. 70 Prozent - also 1,04 Milliarden Euro - davon kommen von der KfW, wie eine Sprecherin sagte. Sixt brauche das Geld vor allem, um seinen Fuhrpark von Mietwagen zu finanzieren, sagte Vorstandschef Erich Sixt. "Der Abschluss dieses Konsortialkredits ist vornehmlich der Tatsache geschuldet, dass der Kapitalmarkt für Unternehmen unserer Grösse ohne externes Rating infolge der Covid-19 Pandemie gegenwärtig nicht zugänglich ist."

Das Mietwagengeschäft leidet unter dem beinahe weltweit brachliegenden Flugverkehr und den Ausgangsbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Sixt macht wie die meisten Autovermieter einen grossen Teil seines Geschäfts an Flughäfen. Erich Sixt geht davon aus, dass sich die Nachfrage im zweiten Halbjahr nach und nach normalisiert und im nächsten Jahr alles wieder normal läuft. Das Darlehen, zu dem die Commerzbank, die BayernLB, die DZ Bank und die HypoVereinsbank (UniCredit) 460 Millionen Euro beisteuern, läuft über bis zu zwei Jahre.

Sixt habe seine Mietwagenflotte bereits deutlich verkleinert und Einsparungen von bis zu 100 Millionen Euro angestossen, sagte Sixts Sohn Alexander, der mit im Vorstand des Familienkonzerns sitzt. Die Dividende hatte Sixt bereits gestrichen und war damit der Forderung des Staates zuvorgekommen. Nur die Vorzugsaktionäre bekommen eine Mindestdividende von fünf Cent je Aktie. "Mit dem Konsortialkredit möchten wir auch sicherstellen, dass wir, sobald die Nachfrage nach Abklingen der Krise wieder Fahrt aufnimmt, diese mit unserer Flotte auch bedienen und somit am Markt schnell wieder durchstarten können", sagte Alexander Sixt.

Sixt befürchtet Einstufung durch eine Ratingagentur

Dann hofft der Autovermieter auch den Staatskredit wieder zurückzahlen zu können - möglichst ohne Einstufung durch eine Ratingagentur. Eine fehlende Bonitätsnote hatte bereits den Sportartikelriesen Adidas veranlasst, angesichts der weltweit geschlossenen Läden einen Überbrückungskredit über drei Milliarden Euro mit Beteiligung der KfW aufzunehmen.

Im März hatte sich Erich Sixt optimistisch gegeben, obwohl das Unternehmen vor einem Gewinneinbruch in diesem Jahr gewarnt hatte: "Sixt hat dank hoher Eigenkapitalquote und gesicherter, breiter Finanzierungsbasis eine sehr solide finanzielle Position, um den Auswirkungen der Krise zu trotzen", betonte er damals. Für Sixt sei die Krise eine grosse Chance. "Wir glauben, dass die Krise für uns extrem positive Auswirkungen haben wird." Im ersten Quartal rutschte Sixt in die roten Zahlen.

Auch andere Autovermieter sind vom Aus für viele Privat- und Geschäftsreisen betroffen. Avis rechnet für April und Mai mit einem Umsatzeinbruch um 80 Prozent. Die Gläubiger der mit 17 Milliarden Dollar verschuldeten Hertz drückten kürzlich ein Auge zu, damit sie nicht um Gläubigerschutz ansuchen muss.

(Reuters)