Entscheidend für das Gesamtjahr wird aber der Sommer: In den Urlaubsmonaten erwirtschaftet Sixt in der Regel mehr als die Hälfte des Gewinns. «Wir hatten einen guten Start ins dritte Quartal», sagte der Finanzvorstand. Die Umsatzentwicklung sei im Juli «weiterhin erfreulich» gewesen. Sixt halte deshalb an den Prognosen für 2025 fest: einem Umsatzwachstum um fünf bis zehn Prozent und einer Umsatzrendite vor Steuern von zehn Prozent. Ein Unsicherheitsfaktor sind die neuen US-Zölle, auch wenn Sixt selbst die Fahrzeuge im Land kauft: «In den USA sind wir von den Zöllen selbstverständlich betroffen», sagte Weinberger. Ob und wie stark die Hersteller sie an die Kunden über Preiserhöhungen weitergäben, bleibe aber abzuwarten.