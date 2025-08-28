Die Zurich-Versicherung, welche die Prämien um 25 Prozent erhöht, begründete den Schritt mit höheren Reparaturkosten, der Zunahme schwerer Unwetterschäden und mehr Unfällen, wie das Medienhaus schrieb.
(AWP)
Autoversicherungen werden gemäss Tamedia bis zu 25 Prozent teurer.
(AWP)
|Name
|Aktuell
|+/-%
CHFSWX
|580.80
17:30:10
|+0.17%
–
CHFSWX
|210.40
17:30:10
|-0.19%
–
EUREPA
|39.92
17:55:00
|+1.55%
–
CHFSWX
|207.80
17:30:10
|-0.29%
–
EURFRA
|363.90
21:13:03
|-0.27%
–