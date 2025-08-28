Tamedia fragte bei verschiedenen Versicherungen nach. Auch Mobiliar, Baloise, Axa, Helvetia, Smile und Allianz Suisse wälzen höhere Schadenskosten demnach auf ihre Prämien über. Ausser Zurich habe keine der von Tamedia angefragten Versicherungen die exakte Prämienerhöhung angegeben.