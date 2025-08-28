Die Zurich-Versicherung, welche die Prämien um 25 Prozent erhöht, begründete den Schritt mit höheren Reparaturkosten, der Zunahme schwerer Unwetterschäden und mehr Unfällen, wie das Medienhaus schrieb.

Tamedia fragte bei verschiedenen Versicherungen nach. Auch Mobiliar, Baloise, Axa, Helvetia, Smile und Allianz Suisse wälzen höhere Schadenskosten demnach auf ihre Prämien über. Ausser Zurich habe keine der von Tamedia angefragten Versicherungen die exakte Prämienerhöhung angegeben.

(AWP)