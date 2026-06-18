Konkret zahle ein junger Lenker mit 18 Jahren bei gleicher Deckung und demselben Versicherer im Durchschnitt 155 Prozent mehr als ein älterer Lenker mit 70 Jahren. Bei einer Vollkaskoversicherung könne die Differenz bis zu 2513 Franken betragen. Bei einer Haftpflichtversicherung sei der Unterschied sogar noch ausgeprägter.