Insgesamt werden in Oberegg im Kanton Appenzell Innerrhoden sowie in Eschen in Liechtenstein in den kommenden 12 Monaten bis zu 570 Arbeitsplätze wegfallen, wie die Thyssenkrupp-Tochter mit Sitz in Liechtenstein mitteilte. Eine Sprecherin bestätigte dies am Montag der Nachrichtenagentur AWP, nachdem diverse Medien darüber berichtet hatten.