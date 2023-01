Der große Zuspruch dürfte nach Angaben von Analysten auch die Kassen in Disneys Unterhaltungspark in Florida klingeln lassen, wo die Avatar-Welt nachgebaut ist. Ähnliches gilt in den kommenden Jahren für den Verkauf von Merchandising-Artikeln. Ein dritter "Avatar"-Film, den Cameron bereits gedreht hat, soll Ende 2024 in die Kinos kommen. Ein vierter und ein fünfter Teil sind 2026 und 2028 geplant.