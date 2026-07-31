Nach dem ersten Halbjahr erwartet der Kepler-Analyst, dass der Reisedetailhändler seine mittelfristigen Wachstums- und Profitabilitätsziele auch im weiteren Jahresverlauf verfehlen dürfte. Zur Erinnerung: Avolta präsentierte die Resultate am gestrigen Donnerstag, wobei das organische Wachstum klar unter der eigenen Zielbandbreite lag und auch die Profitabilität litt. Die Avolta-Aktien verloren deshalb zeitweise 5 Prozent, konnten bis Handelsschluss aber die Verluste wieder gutmachen.