Die Aktien von Avolta fallen im frühen Handel am Freitag rund 2,5 Prozent auf 48,86 Franken. In einem insgesamt freundlichen Markt - der Swiss Performance Index (SPI) avanciert rund 0,6 Prozent - sorgt eine Herabstufung durch Kepler Cheuvreux für Gegenwind beim Reisedetailhändler.
Neu stuft der französische Finanzdienstleister die Avolta-Titel mit «Hold» von «Buy» ab. Das Kursziel wird im Gleichschritt von 55 auf 50 Franken reduziert. Die Aktie sei aktuell nach den jüngsten Kursverlusten fair bewertet. Noch zu Monatsbeginn handelten die Papiere bei knapp 56 Franken.
Nach dem ersten Halbjahr erwartet der Kepler-Analyst, dass der Reisedetailhändler seine mittelfristigen Wachstums- und Profitabilitätsziele auch im weiteren Jahresverlauf verfehlen dürfte. Zur Erinnerung: Avolta präsentierte die Resultate am gestrigen Donnerstag, wobei das organische Wachstum klar unter der eigenen Zielbandbreite lag und auch die Profitabilität litt. Die Avolta-Aktien verloren deshalb zeitweise 5 Prozent, konnten bis Handelsschluss aber die Verluste wieder gutmachen.
Mit seiner Einschätzung ist der Kepler-Experte nicht allein. Zwar empfehlen acht Analystinnen und Analysten die Aktien von Avolta zum Kauf, ebenso viele raten aber zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt derweil rund 8 Prozent höher bei 52,91 Franken.
(cash/AWP)