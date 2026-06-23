Eine am Morgen vom Reisedetailhändler kommunizierte Akquisition in Japan ist zwar klein, aber von grosser strategischer Bedeutung. Vontobel-Analyst Manuel Lang wertet die Übernahme positiv. Auch wenn die Transaktion den Konzernumsatz nur um rund 0,6 Prozent erhöhe, markiere sie doch den Einstieg des Unternehmens in den attraktiven japanischen Travel-Retail-Markt.