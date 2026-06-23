Eine am Morgen vom Reisedetailhändler kommunizierte Akquisition in Japan ist zwar klein, aber von grosser strategischer Bedeutung. Vontobel-Analyst Manuel Lang wertet die Übernahme positiv. Auch wenn die Transaktion den Konzernumsatz nur um rund 0,6 Prozent erhöhe, markiere sie doch den Einstieg des Unternehmens in den attraktiven japanischen Travel-Retail-Markt.
Ähnlich tönt es bei Gian Marco Werro von der ZKB: Die Akquisition stelle einen weiteren wichtigen Schritt bei der Expansion in Asien dar. Und dieser ist aus Sicht des Analysten der dynamischste Markt für Travel Retail.
(AWP)