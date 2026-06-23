Kurz nach 10 Uhr notiert die Aktie von Avolta 1,0 Prozent höher bei 51,95 Franken. Damit setzt sich der seit Ende April anhaltende Aufwärtstrend fort. Der am SPI gemessene Gesamtmarkt notiert aktuell 0,3 Prozent tiefer.

Eine am Morgen vom Reisedetailhändler kommunizierte Akquisition in Japan ist zwar klein, aber von grosser strategischer Bedeutung. Vontobel-Analyst Manuel Lang wertet die Übernahme positiv. Auch wenn die Transaktion den Konzernumsatz nur um rund 0,6 Prozent erhöhe, markiere sie doch den Einstieg des Unternehmens in den attraktiven japanischen Travel-Retail-Markt.

Ähnlich tönt es bei Gian Marco Werro von der ZKB: Die Akquisition stelle einen weiteren wichtigen Schritt bei der Expansion in Asien dar. Und dieser ist aus Sicht des Analysten der dynamischste Markt für Travel Retail.

In Japan biete sich nur selten eine Gelegenheit zum Markteintritt in einem relevanten Massstab, urteilt Laura Bucher von Octavian. Die Analystin streicht gleichzeitig den Umstand heraus, dass Avolta den Ausbau seiner Präsenz in der APAC-Region «finanziell diszipliniert» umsetze.

(AWP)