Synergien mit Autogrill ausbauen

In den Synergien zwischen dem Reisedetailhandel und der Gastronomie sieht der CEO noch viel mehr Potenzial, etwa im sogenannten Cross-Selling: «Ein Beispiel: Ein Passagier sitzt in einem Lokal am Flughafen und konsumiert ein Glas Whiskey. Wenn er will, kann er die Flasche direkt kaufen, und wir bringen sie aus dem Duty Free Store zu ihm.» Momentan seien die Zahlen aus dem Cross-Selling zwar noch klein, aber «das Unternehmen so grundlegend zu ändern, gleicht einem Marathon».