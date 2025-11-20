Die Vereinbarungen, die Avolta abgeschlossen hat, umfassen über 700 Quadratmeter an neuen Retail- und Gastronomieflächen im geplanten Terminal Concourse E mit 14 Gates.
Unter der Marke Hudson wird Avolta gemäss Mitteilung vom Donnerstag am grössten Washingtoner Flughafen fünf neue Standorte eröffnen, darunter lokal inspirierte Konzepte und automatisierte Retailpunkte für ein 24-Stunden-Angebot. Zudem ist ein neues Bar- und Restaurantkonzept in Zusammenarbeit mit dem regionalen Spirituosenhersteller MurLarkey Distilled Spirits geplant.
Technologien wie Self-Checkout sowie digitale Touchpoints für personalisierte Angebote oder Vorbestellungen sollen das Angebot ergänzen. Zudem wird der Standort in das Treueprogramm Club Avolta eingebunden. Das Programm zählt laut Unternehmen über 1 Million Mitglieder und soll durch exklusive Vorteile die Kundenbindung stärken und zusätzliche Umsätze generieren.
Der neue Concourse ist den Angaben zufolge Teil des mehrjährigen Programms des Flughafens, das auf zukünftiges Passagierwachstum ausgelegt ist. Mit knapp 27 Millionen kommerziellen Passagieren lag er im Jahr 2024 auf Platz 24 der grössten Flughäfen der USA.
(AWP)