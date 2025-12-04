Der Reisedetailhändler Avolta eröffnet im kommenden Frühling im Flughafen Heathrow ein neues Restaurant der britischen Marke Bill's. Das Gastronomiekonzept umfasst dabei eine ausgebaut digitale Umgebung und den Flughafen-exklusiven Service «Bill's on Board», der Reisenden frisch zubereitete Gerichte zum Mitnehmen anbietet.
Das Konzept zeige die Rolle von Avolta als strategischer Partner der Flughäfen, der mit lokal verankerten Gastronomiekonzepten das Reiseerlebnis der Passagiere verbessere, heisst es in einer Mitteilung von Avolta vom Donnerstagabend.
(AWP)