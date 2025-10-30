Erholung in Sicht

Im Schlussquartal rechnet Avolta basieren auf positiven Zahlen für den Oktober wieder mit einer Beschleunigung - nicht zuletzt dank einer Erholung in Nordamerika. «Die Konsumenten haben sich an die Unsicherheiten rund um die Trump-Administration gewöhnt und reisen wieder vermehrt», so Finanzchef Yves Gerster gegenüber AWP.