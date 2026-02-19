Am Flughafen Amerigo Vespucci in Florenz, wo Avolta bereits im Reisedetailhandel tätig ist, erweitert die Gruppe ihr Angebot erstmals um Food & Beverage. Zwei Konzepte im Sicherheitsbereich böten eine von der Toskana inspirierte Küche sowie ein klassisches italienisches Bar- und Kaffeekonzept.