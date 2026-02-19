Der Basler Reisedetailhändler Avolta hat am Flughafen Verona einen Zehnjahresvertrag für Gastronomie unterzeichnet und weitet am Flughafen Florenz seine Aktivitäten mit einem Sechsjahresvertrag auf den Gastronomiebereich aus.
Am Flughafen Valerio Catullo in Verona eröffnet der Flughafen-Shop-Betreiber fünf Gastronomiekonzepte. Das Portfolio kombiniere internationale Marken mit italienischen Formaten, die auf unterschiedliche Passagierbedürfnisse zugeschnitten seien und zugleich die lokale kulinarische Tradition widerspiegelten, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.
Am Flughafen Amerigo Vespucci in Florenz, wo Avolta bereits im Reisedetailhandel tätig ist, erweitert die Gruppe ihr Angebot erstmals um Food & Beverage. Zwei Konzepte im Sicherheitsbereich böten eine von der Toskana inspirierte Küche sowie ein klassisches italienisches Bar- und Kaffeekonzept.
(AWP)