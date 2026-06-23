Das Unternehmen übernimmt 100 Prozent von DFS Okinawa, wie es am Dienstag mitteilte. DFS Okinawa betreibt den Angaben zufolge Verkaufsflächen an den internationalen und nationalen Terminals des Flughafens Naha sowie die Okinawa Downtown Galleria. Das Unternehmen gehört zur DFS-Gruppe, die mehrheitlich vom Luxusgüterkonzern LVMH kontrolliert wird. Die bestehenden Konzessionen verfügten über eine durchschnittliche Restlaufzeit von mehr als zehn Jahren, heisst es.