Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Mittwochabend vermeldet, dass ein Avolta-Aktionär am Mittwochabend insgesamt 4,07 Millionen Aktien bzw. 2,8 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals des Reisedetailhändlers über ein beschleunigtes Bookbuilding (ABB) verkauft. Laut Angaben vom Donnerstagmorgen lag der Preis bei 43,46 Franken, was einem Abschlag von knapp 3 Prozent zum Schlusskurs vom Mittwoch entsprach. Der Wert der Transaktion lag damit bei etwa 180 Millionen Franken.