Die Börse reagierte zunächst positiv auf die Zahlen: Der Aktienkurs schoss im frühen Handel um 4,5 Prozent in die Höhe. Die Gewinne verpufften danach aber wieder und der Kurs wechselte in der Folge mehrfach das Vorzeichen. Um 10.55 Uhr notierte die Aktie allerdings wieder 2,0 Prozent im Plus bei 36,30 Franken.