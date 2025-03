Zusätzliche Kundendaten

Einmal mehr betont der CEO auch das Potenzial der durch die Fusion zusätzlich gewonnenen Kundendaten. So will das Unternehmen die Kunden an den Flughäfen noch gezielter ansprechen, etwa indem Restaurants in den Detailhandel integriert werden. Aber auch verschiedene Unterhaltungsangebote wie ein Flugsimulator sollen zusätzliche Kunden anlocken.