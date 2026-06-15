Avolta hat eine neue Anleihe über 400 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2033 platziert und damit einen Teil der bestehenden Anleihe über 750 Millionen Euro abgelöst. Im Rahmen eines Rückkaufangebots wurden 47,2 Prozent der alten Anleihe, das entspricht 354 Millionen Euro, von den Anleihegläubigern angedient.