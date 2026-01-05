Der Reisedetailhändler Avolta hat sein Aktienrückkaufprogramm 2025 abgeschlossen. So wurden zwischen dem 27. Januar und dem 31. Dezember 2025 4,17 Millionen Aktien zu einem Gesamtwert von rund 171,5 Millionen Franken zurückgekauft, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Durchschnittspreis lag bei 41,02 Franken je Aktie.