Bei der Strategie bis 2027 sieht sich das Unternehmen trotz Iran-Krieg auf Kurs. Bis dahin rechnet Avolta zu konstanten Wechselkursen weiterhin mit einem Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent pro Jahr. Gleichzeitig soll die Kern-EBITDA-Marge jährlich um 20 bis 40 Basispunkte ansteigen.