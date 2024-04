Die Eröffnungen sind Teil der Avolta-Strategie «Destination 2027». In deren Rahmen möchte das Unternehmen aus Basel insbesondere in der Region Asien-Pazifik zulegen und neue Ladenkonzepte etablieren. So soll etwa die Verzahnung von stationärem Handel und Online-Shopping vorangetrieben und der Erlebnischarakter beim Einkaufen stärker in den Vordergrund gestellt werden.