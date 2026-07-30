Wegen der Belastungen im Nahen Osten blieb das organische Wachstum des Reisedetailhändlers klar unter der eigenen Zielbandbreite, auch die Profitabilität litt. An den Mittelfristzielen hält Avolta dennoch fest. Bis um 9.15 Uhr notiert die Aktie in einem praktisch unveränderten Gesamtmarkt (SPI) 3,4 Prozent tiefer bei 47,74 Franken. Im bisherigen Jahresverlauf stand ein Plus von knapp 5 Prozent zu Buche.