Wegen der Belastungen im Nahen Osten blieb das organische Wachstum des Reisedetailhändlers klar unter der eigenen Zielbandbreite, auch die Profitabilität litt. An den Mittelfristzielen hält Avolta dennoch fest. Der Kern-Umsatz sank um 2,7 Prozent auf 6,44 Milliarden Franken. Organisch legte das Geschäft um 3,7 Prozent zu, wie Avolta am Donnerstag mitteilte. Der negative Währungseffekt betrug -5,7 Prozent.