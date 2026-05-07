Ziele bis 2027 bestätigt

Das organische Wachstum habe sich trotz der Belastungen durch den Konflikt im Nahen Osten und eines zeitlichen Effekts rund um Ostern als widerstandsfähig erwiesen, heisst es im Communiqué. Für März und April zusammen geht Avolta von einem organischen Wachstum von rund 3 Prozent aus, inklusive eines geschätzten negativen Effekts aus dem Nahost-Konflikt von 3 Prozent.