Die Altersguthaben der Versicherten seien über die vergangenen sechs Jahre (2019-2024) mit 2,9 Milliarden Franken Mehrverzinsung gegenüber dem BVG-Mindestzins an die Versicherten ausgeschüttet werden, so der Versicherer. Gleichzeitig hätten die Sammelstiftungen insbesondere im vergangenen Jahr ihre Wertschwankungsreserven verstärkt und so die langfristige finanzielle Sicherheit gefestigt. Das Betriebsergebnis vor Steuern blieb mit 88 Millionen Franken im Vergleich zum Vorjahr stabil.