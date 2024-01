Durch eine Kapitalerhöhung mit Ausgabe neuer Aktien soll der Versicherer künftig 20 Prozent an Newhome halten, wie er am Montag mitteilte. Die Immobilienplattform gehört aktuell 19 Kantonalbanken sowie der Brancheninitiative für Immobilienwirtschaft Next Property mit ihren rund 500 Mitgliedern aus dem Immobiliensektor.