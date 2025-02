Der Überschuss wuchs um zehn Prozent auf fast 7,9 Milliarden Euro, wie der Konkurrent von Allianz und Generali am Donnerstag in Paris mitteilte. Die Dividende soll um neun Prozent auf 2,15 Euro je Aktie steigen. Zudem will Axa für 1,2 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen. Weitere 3,8 Milliarden aus dem Verkauf der Fondsgesellschaft Axa Investment Managers an die Grossbank BNP Paribas sollen folgen.