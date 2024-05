Anfang des Jahres war der Verkauf eines ähnlich grossen Pakets von Lebensversicherungen von Zurich Deutscher Herold an den Abwickler Viridium am Widerstand der Finanzaufsicht BaFin gescheitert. Sie hatte sich laut Insidern an der unrühmlichen Rolle gestossen, die Viridium-Mehrheitseigentümer Cinven bei einem Lebensversicherer in Italien gespielt hatte. Bei der BaFin lag auch die Prüfung der DBV-Winterthur-Übernahme - doch an ihr lag es diesmal nicht. «Es handelt sich um eine unternehmerische Entscheidung, die wir nicht weiter kommentieren», sagte ein Sprecher. Insidern zufolge war die Aufsicht erst kurzfristig vom Aus für die Transaktion informiert worden.