Es seien wie zuvor insgesamt rund 125 Millionen Euro an die wenigen Gesellschafter ausgeschüttet worden, teilte der Berliner Verlag am Donnerstag mit und bestätigte damit einen Bericht der «Financial Times». Alle Dividendenzahlungen, auch die für das Geschäftsjahr 2022, spiegelten die Entwicklung des Gesamtunternehmens wider, «das aus Medien- und Rubrikengeschäften in mehr als 40 Ländern besteht». Seit dem Abschied von der Börse 2020 veröffentlicht Springer Geschäftszahlen sehr zurückhaltend.