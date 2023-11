Die UBS ist nun ein guter Konkurrent für die grossen US-Banken

Axel Weber äusserte sich im Interview mit Bloomberg TV auch zur Zwangshochzeit zwischen der UBS und der Credit Suisse. Nach der Übernahme der Credit Suisse spiele die UBS nun in einer Liga, in der sie auf den Märkten in Europa und Asien ein guter Konkurrent für die grossen US-Banken sein könne, so Weber.